Petite catastrophe pour Gand, qui doit s'asseoir sur plusieurs millions d'euros et revoir sa stratégie de recrutement

La Gantoise mise sur une vente lucrative de Tsuyoshi Watanabe, mais le prix demandé semble dissuader Feyenoord. Si les négociations n'évoluent pas rapidement, les Buffalos pourraient se retrouver dans une situation délicate, avec des conséquences sur leur stratégie de recrutement.

La Gantoise se prépare à une été déterminant. Les Buffalos n'ont pas accompli leurs objectifs et vont avoir besoin de se renforcer en vue de la saison prochaine. Mais pour y parvenir, le club devra lever des fonds, et une vente clé pourrait en être le moteur : celle de Tsuyoshi Watanabe.

Le défenseur japonais, qui s'est imposé comme une pièce maîtresse grâce à sa régularité et son leadership, suscite l'intérêt de Feyenoord. Toutefois, le club néerlandais a décidé de suspendre les négociations, jugeant le prix fixé par Gand (10 millions d'euros) trop élevé. Feyenoord explore désormais d'autres pistes.

Cette situation met les Buffalos dans une position délicate. Watanabe figure parmi les joueurs les plus précieux de l'effectif, et son transfert pourrait non seulement renforcer les finances du club, mais aussi dégager des fonds nécessaires pour de futures recrues.

La Gantoise doit vendre Watanabe, mais Feyenoord est refroidi

Sans une vente significative, le budget pour les transferts risque d'être fortement limité. À 28 ans, le Japonais a perdu une partie de sa valeur, ce qui complique la négociation d'une vente à un prix aussi élevé. Pourtant, La Gantoise s'accroche à son tarif, consciente de l'importance du joueur pour la saison à venir.

Malgré cette impasse, la situation reste en suspens. Watanabe, qui a connu une saison quasiment sans fausse note, continue d'attirer l'attention de clubs à la recherche d'un défenseur fiable et expérimenté. Feyenoord, notamment, espère que la demande finira par baisser avec le temps.

Les semaines à venir s'annoncent cruciales pour le club. Sans accord pour Watanabe, la stratégie de Gand pour le mercato pourrait s'effondrer. Une vente aussi importante manquée serait un coup dur, restreignant considérablement les possibilités de renforts pour la saison prochaine.