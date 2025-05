Le Racing Genk veut aller chercher le remplaçant de Zakaria El Ouahdi dans un autre club de Pro League

La Racing Genk va plus que probablement perdre Zakaria El Ouahdi pendant l'été. Pour le remplacer, les Limbourgeois miseraient sur un joueur de Malines.

Malgré la perte du titre, le Racing Genk a réalisé une très belle saison et plusieurs de ses joueurs sont fortement courtisés sur le marché des transferts.

Deux hommes, en particulier, devraient quitter le Limbourg en fin de saison pour rejoindre un plus grand club européen. Tolu Arokodare, d'abord, qui a récemment remporté le Soulier d'Ébène et qui est toujours dans la course pour terminer le championnat en position de meilleur buteur.

Le remplaçant de l'attaquant nigérian semble toutefois déjà dans le noyau, puisque le Racing Genk voudrait faire du prometteur Hyeon-Gyu Oh son attaquant titulaire pour la saison prochaine (lire ici).

Genk veut piocher à Malines pour remplacer El Ouahdi

Le club limbourgeois n'a, par contre, pas encore trouvé de remplaçant à Zakaria El Ouahdi, qui va, lui aussi, plus que vraisemblablement quitter la Cegeka Arena pour l'un des cinq grands championnats européens.

Selon les informations du Belang van Limburg et du Nieuwsblad, le nouveau latéral droit de Genk pourrait s'appeler Rafik Belghali, l'Algérien de 22 ans arrivé à Malines en 2023 en provenance du SK Lommel et titulaire indiscutable cette saison, derrière les casernes. Sous contrat à Malines jusqu'en juin 2026, il pourrait être vendu avant d'entrer dans sa dernière année de contrat, pour éviter qu'il parte librement. Sa valeur est estimée à 1.2 millions d'euros sur Transfermarkt.