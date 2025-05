Un forfait, un doute et plusieurs joueurs sous la menace : l'Union championne malgré des problèmes d'effectif ?

L'Union Saint-Gilloise est à deux victoires d'un premier titre national depuis 1935. Un six sur six face à l'Antwerp et La Gantoise la sacrerait championne. Mais à l'approche du déplacement crucial de samedi à la Bosuil, le club bruxellois doit composer avec plusieurs soucis d'effectif.

L’Union Saint-Gilloise pourrait devoir se passer d’Ousseynou Niang pour la rencontre à l’Antwerp. Sorti sur blessure à Anderlecht, le flanc gauche reste très incertain pour ce week-end. En cas de forfait, Alessio Castro-Montes devrait prendre sa place. Un profil plus défensif, mais capable d’apporter offensivement, comme en témoigne son but crucial sur la pelouse du Club de Bruges. Autre coup dur pour l’Union : Christian Burgess sera suspendu. Le patron de la défense a écopé d’un troisième carton jaune et manquera le choc contre l’Antwerp. Cinq autres titulaires sont sous la menace d’une suspension : Noah Sadiki, Kevin Mac Allister, Charles Vanhoutte, Promise David et Anan Khalaili. Ils risqueraient alors de manquer une éventuelle "finale" face à La Gantoise. Un contexte tendu, mais pas question de lever le pied. Sébastien Pocognoli attend un engagement total dans un duel toujours intense face à l’Antwerp. En cas de victoire, et de succès d'Anderlecht contre Bruges, les Unionistes seront sacrés champions de Belgique.