Une loi sur le football bien plus stricte envers les supporters en préparation ? Des changements majeurs sont à l'étude

La loi belge sur le football est sur le point d'être renforcée. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, a prévu une réunion avec la Pro League afin de discuter des mesures concrètes à mettre en place.

La raison en est la violence persistante des supporters, comme cela a été le cas récemment lors de la finale de la Coupe entre le Club de Bruges et Anderlecht, où des dégâts s'élevant à 70 000 euros ont été causés, sans qu'aucune arrestation n'ait été effectuée.

Malgré les interdictions de stade en vigueur, les fauteurs de troubles continuent de pénétrer facilement dans les stades, et des feux d'artifice ainsi que des pots de fumée continuent d'apparaître dans les tribunes. La législation actuelle est perçue comme trop laxiste. Contrairement à des pays comme l'Angleterre, où des sanctions sévères et immédiates agissent comme une dissuasion, la Belgique manque de moyens d'action et de budget pour intervenir de manière efficace.

Les observateurs et les stewards... ça ne fonctionne pas

Un point crucial est que les observateurs de la police peuvent identifier les supporters problématiques, mais n'ont ni l'autorité ni les instructions nécessaires pour intervenir dans les stades.

Le système des stewards est également insuffisant. Souvent mal rémunérés, peu formés et n'ayant pas l'autorisation de procéder à des fouilles approfondies, ils ne parviennent pas à empêcher l'entrée de matériel pyrotechnique, malgré les contrôles effectués à l'entrée des stades.

Obligation de signalement et interdiction des articles pyrotechniques

Une proposition à l'étude consiste à instaurer une obligation de signalement au commissariat de police pour les supporters sous interdiction de stade, comme cela se pratique déjà en France. Cela permettrait de mieux garantir que ces personnes ne sont pas présentes dans ou autour du stade lors des matchs.

De plus, l'utilisation de la géolocalisation pour suivre les déplacements des fans exclus est envisagée. Des technologies telles que la reconnaissance faciale ou l'accès biométrique, comme c'est le cas en Chine, sont également mentionnées comme des solutions potentielles pour l'avenir, bien qu'elles nécessitent des investissements importants.

Enfin, le gouvernement souhaite impliquer davantage les clubs. En cas d'incidents graves, comme la permission massive de feux d'artifice, des sanctions ciblées pourraient être appliquées. La réforme envisagée prévoirait des sanctions plus élevées et indexées, ainsi qu'une base de données nationale sur les interdictions de stade, afin d'améliorer la surveillance de la conformité.