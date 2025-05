Le "pot de départ" de Wouter Vandenhaute est au programme : les supporters d'Anderlecht ne plaisantaient pas !

De nombreux supporters d'Anderlecht souhaitent le départ de Wouter Vandenhaute, ce n'est un secret pour personne. Et pour la dernière à domicile cette saison, ils ont prévu une ultime action.

"J't'offre des gobelets en plastique pour ton pot de départ" : cette punchline de Kaaris, les supporters du RSC Anderlecht veulent la concrétiser. Le week-end passé, lors de la défaite du Sporting contre l'Union Saint-Gilloise, ils ont adressé un message très clair au président du club : "Le 18/05, pot de départ de Wouter Vandenhaute".

Et ce n'était pas du tout une blague : les supporters les plus fervents du RSCA veulent, selon Het Nieuwsblad, réellement organiser un "pot de départ" pour leur président, dont ils réclament encore qu'il quitte le club au plus vite.

Pour le dernier match à domicile de la saison, ce dimanche contre le Club Bruges, tout le monde est invité à se rassembler devant la Tribune 1 environ deux heures avant le match. Des gâteaux et du champagne seront prévus.

Bien sûr, personne, chez les ultras du RSCA, ne se fait d'illusions : cette action, pensée de façon plus ludique que sérieuse, n'aura aucune influence sur l'avenir de Vandenhaute, qui ne compte pas quitter son poste de sitôt.

Wouter Vandenhaute fait face à de nombreuses critiques depuis longtemps, mais a récemment fait le point sur celles-ci et sur ses projets à court et moyen terme. La saison prochaine pourrait s'avérer cruciale pour son avenir.