Wilmots et François présentés, Leko bientôt fixé, mercato à préparer : semaines agitées en vue au Standard

Ce mardi 13 mai 2025 fut chargé pour le Standard et ses supporters. Alors qu'une réunion était prévue entre Giacomo Angelini, Pierre François et les représentants des supporters, le Matricule 16 a officialisé la nomination de Marc Wilmots en tant que directeur sportif vers 10h, en matinée.

Le Taureau de Dongelberg, comme le Manager Général Pierre François, sera présenté à la presse ce vendredi après-midi. La traditionnelle conférence de presse d'avant-match avec Ivan Leko et un joueur n'aura donc pas lieu. Il faut dire qu'elle était presque devenue inutile depuis que le Standard ne peut officiellement plus remporter les Europe Play-Offs.

Durant la réunion, qui s'est déroulée en fin de journée, Giacomo Angelini a dévoilé les noms des potentiels futurs investisseurs (lire ici) et a notamment évoqué l'offre de 2 € symboliques de Luciano d'Onofrio. Il a, par contre, démenti la rumeur selon laquelle le Standard n'aura un budget transferts que d'un million d'euros durant l'été.

La réalité est en effet légèrement différente, puisque la direction liégeoise espère comptabiliser jusqu'à 14 millions d'euros de ventes. Un montant qui semble assez ambitieux, voire inaccessible, mais qui a été défini comme objectif. Une petite partie de ce montant pourra être reversée dans le budget transferts, tout en sachant que là ne sera pas la priorité. L'objectif numéro 1 est d'assainir les finances pour revenir à une situation stable.

Un objectif sur lequel Pierre François travaille beaucoup depuis son arrivée. Le nombre de temps pleins au Standard est trop important, il était presque équivalent à celui du Club de Bruges à l'arrivée du nouveau Manager Général et la situation n'était, tout simplement, pas vivable. C'est lui qui est chargé de rétablir un équilibre sur ce point.

Concernant le nom du futur entraîneur des Rouches, ce sera évidemment à Marc Wilmots de trancher. Ivan Leko, suivi par l'AEK Athènes, a sa famille en Belgique et n'a pas spécialement envie de partir, mais il voudra tout de même certaines garanties pour ne pas revivre pareille saison.

Le lien Geraerts - Wilmots est évidemment facile, mais nous sommes en mesure d'assurer qu'au moins un entraîneur actuellement en poste hors-Belgique a déjà déposé sa candidature ce mardi. Les prochaines semaines seront décisives, à Sclessin.

