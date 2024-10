"Je suis totalement convaincu par mon équipe" : Vincent Kompany prêt à relever le Bayern

Vincent Kompany s'est présenté en conférence de presse afin d'aborder la prochaine rencontre du Bayern. Une rencontre importante pour ne pas entrer dans une spirale trop négative.

Demain à 15h30, le Bayern de Vincent Kompany affrontera le VfL Bochum en Bundesliga. Les hommes de Vincent Kompany devront impérativement s'imposer suite à leur grosse défaite sur le score de 4-1 contre le FC Barcelone en Ligue des Champions.

Les Bavarois restent actuellement sur une seule victoire en 5 matchs (2 défaites et 2 nuls). Un bilan qui fait tâche sur le papier pour une équipe comme le Bayern.

Kompany veut que ses joueurs apprennent de cette défaite en Espagne : "Nous avons joué contre des adversaires forts. La base pour moi, c'est que les garçons montrent à l'entraînement qu'ils apprennent de ces moments-là. Quand les bons joueurs courent, se battent et jouent ensemble, ils ont toujours une chance. C'est pourquoi je suis totalement convaincu par cette équipe."

Le natif d'Uccle a ensuite préfacé la prochaine rencontre du club allemand : "Nous ne ferons pas de différence dans la préparation de ce match parce qu'il y a maintenant un nouvel entraîneur à Bochum. En Bundesliga, nous avons gagné notre dernier match. Nous allons continuer à essayer de gagner."

"Les choses se présentent bien

Comment se sentent les joueurs bavarois sur le plan physique ? La réponse de Kompany : "Les choses se présentent bien. La semaine prochaine, nous aurons des entraînements plus difficiles physiquement. Nous avons des matchs dimanche, mercredi et samedi. Nous abordons cette semaine avec une équipe en forme, physiquement et mentalement. Le prochain match après Barcelone est très important pour nous tous."

Le coach belge est revenu sur le fait que les buts encaissés soient souvent similaires : "Ce n'est pas tout à fait vrai. Les buts que nous avons encaissés contre Francfort n'étaient pas les mêmes que ceux contre Barcelone. En fin de compte, je ne me contenterais pas de parler de cela, parce que c'est un peu trop facile. La responsabilité incombe à l'ensemble de l'équipe, pas aux joueurs individuels."

"Nous avons la qualité. Avant le match, vous, les journalistes, parliez du fait que nous avions concédé le moins d'occasions de toute l'Europe. La critique est maintenant tout à fait normale. Mais je ne veux pas perdre de vue ce que les garçons peuvent accomplir s'ils prennent les mesures nécessaires. Notre objectif est de faire progresser l'équipe. Nous devons rester objectifs en ce qui concerne les données," raconte l'ancien entraîneur des Mauves.