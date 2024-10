Will Still a rendez-vous avec l'histoire dans le match que tout le Nord attend : "On est conscients de la valeur d'un tel match"

Ce weekend, Lens accueille Lille, dans un derby qui sent le soufre. Will Still préface la rencontre.

Ce samedi, le 120e derby du Nord aura lieu à Bollaert. Moins de 30 kilomètres séparent Lens de Lille, la rivalité est forte. Cela s'est encore ressenti lors d'un match de charité disputé à Lens, pendant lequel Eden Hazard, ancienne icône lilloise, s'est fait siffler pendant tout le match.

Les Lensois auront particulièrement à coeur de remporter la bataille du Nord : ils n'ont plus gagné un derby depuis plus de deux ans. A domicile, ils ne l'ont plus emporté face à l'ennemi lillois en championnat depuis 2007 (avec tout de même une qualification aux tirs au but en Coupe de France).

"Un derby, comme on le dit souvent, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ca fait un petit temps que le club ne l'a pas gagné. On veut montrer de quoi le Lens version 2024/2025 est capable" a déclaré Will Still au micro de DAZN.

Bollaert se prépare à rugir

Il poursuit, faisant référence à ses racines britanniques : "On joue chez nous, on veut rendre la vie très difficile aux Lillois. C'est peut-être mon côté anglais qui revient, on est conscients de la valeur sentimentale d'un tel match".

"Quand tu regardes Arsenal - Tottenham, tu comprends la valeur que les gens accordent à ce genre de matchs. Pareil pour West Ham - Millawall ou Liverpool - Everton. Pour moi, ce Lens - Lille a la même ferveur, la même valeur émotionnelle et sentimentale" conclut-il. Rendez-vous demain sur le coup de 21h pour voir si Will Still rentrera encore un peu plus dans le coeur des Lensois, actuels cinquièmes de Ligue 1.