Il avait un an au moment des débuts de Lukaku et vient de passer devant Paul Van Himst : les premiers mots de Nathan De Cat

Nathan De Cat a marqué cette après-midi son tout premier but pour l'équipe A d'Anderlecht. Sa précocité est affolante.

Et vous, que faisiez-vous à 16 ans, 9 mois et 13 jours ? Nathan De Cat, lui, est rentré dans l'histoire en faisant trembler les filets du côté du Bosuil, pour inscrire son tout premier but avec l'équipe fanion d'Anderlecht.

Servi par Theo Leoni (après une percée d’Ali Maamar pour une action 100% Neerpede), De Cat ne s’est pas posé de question et a frappé en première intention pour directement faire mouche. Après quelques secondes, il a semblé réaliser.

"C'est génial. Je suis très fier. Je ne marque pas beaucoup donc quand je marque c'est chouette. J'ai pensé à ma petite amie directement en marquant", explique-t-il au micro de DAZN.

Roulez jeunesse

Il faut dire que les chiffres donnent le tournis. De Cat figure ainsi parmi les plus jeunes buteurs de l’histoire du club, devançant notamment Paul Van Himst, qui avait deux mois de plus. Il reste toutefois derrière des garçons comme Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Célestine Babayaro, Julien Duranville ou l’inégalable Nii Lamptey, buteur à 15 ans, 11 mois et 16 jours.

Mais pour situer sa précocité, Nathan De Cat avait un an au moment des débuts professionnels de Romelu Lukaku et est devenu le plus jeune buteur de la saison de Pro League devant Konstantinos Karetsas et Luka Vuskovic.