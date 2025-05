Le Standard a-t-il apprécié les saisons pré-777 à leur juste valeur ? "On a été un peu trop critiqués"

Mërgim Vojvoda évolue désormais du côté de Como, en Serie A. Il regarde dans le rétro et jette notamment un regard assez tranché sur sa période au Standard.

A l’heure de regarder les résultats de la Serie A, le football belge s’intéresse surtout aux performances de Romelu Lukaku ou Charles De Ketelaere. Mais dans l’ombre, des garçons parfois sous-estimés en Pro League comme Jackson Tchatchoua ou Mërgim Vojvoda ont également fait leur trou.

Vojvoda a ainsi disputé 135 matchs avec le Torino avant de rejoindre Como cet hiver : "J’ai beaucoup progressé depuis mon départ de Belgique. Je trouve que mon parcours a été bon, que j’ai franchi les étapes nécessaires, même si je pense aussi que j’ai été pas mal critiqué, injustement à certains moments".

Sclessin pour forger son caractère

Il pense à son passage au Standard : "C’est le club de mon cœur, mais la saison où je suis arrivé de Mouscron, en 2019/2020, je pense que c’est la dernière fois que le Standard s’est qualifié pour l’Europa League, alors qu’on a été beaucoup critiqués (les Rouches ont fini la phase de groupe invaincus à domicile en ayant défié Arsenal, l'Eintracht Francfort et le Vitória Guimarães NDLR). Depuis lors, ça fait six ans et il n’y a plus rien eu. C’est pour ça que je dis qu’on a été un peu trop critiqués".

"Aujourd’hui, les attentes sont un peu moins élevées, et ils n’y arrivent pas toujours. C’est dommage parce que le Standard est un grand club, avec les meilleurs supporters de Belgique, un stade magnifique et une académie incroyable", conclut-il.

A 30 ans, Mërgim Vojvoda a bien grandi depuis son éclosion à Mouscron. Coaché par un certain Cesc Fabregas en club, le Liégeois ne regrette pas d’avoir choisi la nationalité sportive kosovare (51 sélections), même s’il reconnaît que les Diables auraient pu être une option.