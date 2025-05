🎥 Par quel miracle le ballon n'est-il pas rentré ? La phase rarissime entre le Club de Bruges et La Gantoise

Le Club de Bruges joue en ce moment contre La Gantoise. Les Buffalos ont tout tenté pour résister aux assauts brugeois.

Le Club de Bruges a un moment dû se demander s'il était maudit. Incapable de marquer en deux matchs contre l'Union Saint-Gilloise, les Blauw en Zwart ont longtemps manqué de réussite contre La Gantoise.

Ouverture du score des visiteurs sur l'une de leurs seules occasions de la première mi-temps, énormes occasions manquées par le Club, la première mi-temps a été très tendue.

La Gantoise d'abord en réussite

Une phase illustre à elle seule cette guigne. À la demi-heure, le Club a massé six joueurs dans le rectangle et a bien cru revenir au score mais s'est par deux fois heurté au miracle gantois, pourtant pire défense (et de loin) de ces Playoffs.

Hans Vanaken a d'abord tiré à bout portant sur Tsuyoshi Watanabe, le ballon a rebondi sur le poteau pour revenir à Brandon Mechele.

Le défenseur a cette fois tiré sur le poteau...le ballon ricochant ensuite sur Watanabe, toujours sur sa ligne de but. Une phase rarissime qui a maintenu La Gantoise aux commandes. Mais la défense allait finir par craquer quelques minutes plus tard.