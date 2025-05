🎥 Attention, fragile : quand l'arbitre manque de blesser un joueur d'Anderlecht

Anderlecht joue en ce moment à l'Antwerp. Majeed Ashimeru a causé une petitre frayeur au staff médical.

On le sait, Anderlecht doit s'armer de précautions avec Majeed Ashimeru. Le milieu de terrain ghanéen présente un profil très intéressant mais est régulièrement sujet à divers pépins physiques.

Ce dimanche à l'Antwerp, il ne débutait ainsi que son sixième match de la saison. Et on a un temps cru qu'il dépasserait pas la demi-heure sur le terrain.

Pas d'intervention du VAR

Ashimeru s'est ainsi mis au sol avec des grimaces de douleur qui ne laissaient rien présager de bon. Après avoir revu les images, il s'est en fait avéré que c'est...l'arbitre qui lui a valu cette frayeur en le touchant involontairement à la cheville.

Heureusement, plus de peur que de mal : Majeed Ashimeru a finalement pu se relever pour continuer la rencontre. Mais avec son historique médical de plus en plus chargé, quelques vieux démons lui sont sans doute revenus en tête.