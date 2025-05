Le retour que tout Anderlecht attendait : "C'était dur mentalement après la dernière rechute"

Anderlecht a vécu une après-midi tranquille en s'imposant 1-3 à l'Antwerp. Cerise sur le gâteau, Jan Vertonghen a effectué son retour.

Le soleil du Bosuil, trois buts, des jeunes qui ont montré de bonnes choses, des cadres épargnés avant la finale de la Coupe : après-midi sans faille pour Anderlecht, qui déplore tout de même la sortie de Keisuke Goto, blessé après son but.

L'une des nouvelles du jour reste toutefois le retour de Jan Vertonghen, qui n'avait pas encore joué une minute des Playoffs. Les 90 minutes disputées contre le Cercle de Bruges lors de la dernière journée de la phase classique ont coûté cher au capitaine, lancé dans une course contre la montre.

Vertonghen en mission

Son retour à l’entraînement durant la semaine avait incité à l’optimisme, lui permettant même de monter pour le dernier quart d’heure. "C'était dur mentalement après la dernière rechute mais je suis super content de ce retour", confie-t-il au micro de DAZN.

Vertonghen veut finir en beauté : "Tout le monde a superbement travaillé pendant mon absence. Je veux rester actif et plus motivé que jamais pour les trois derniers matches des Champions' Playoffs et surtout la finale de la Coupe".

Le capitaine anderlechtois sera-t-il apte à tenir sa place en défense contre le Club de Bruges ce dimanche ? C’est encore fort incertain, mais le voir disputer 15 minutes a déjà de quoi rassurer.