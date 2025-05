Présent à l'Antwerp... et en finale de Coupe de Belgique ? La décision est prise pour Jan Vertonghen !

La décision est prise : Jan Vertonghen fait bien partie de la sélection d'Anderlecht pour le déplacement à Antwerp. Un soulagement après des semaines de blessures pour l'ex-international.

Jan Vertonghen ne cache pas combien il est difficile de garder son corps suffisamment en forme pour pouvoir jouer au football. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a décidé de mettre un terme à sa carrière après cette saison. Pourtant, il espérait encore pouvoir jouer un rôle important lors des Champions Play-offs. Pendant un temps, cela semblait compromis, mais il y a peut-être enfin une lueur d'espoir.

Dimanche dernier, après la victoire contre Gand, l'entraîneur Besnik Hasi a révélé que Vertonghen n'avait pas encore participé à une seule séance d'entraînement avec l'équipe. Mais cette semaine, la donne a changé, et le défenseur a enfin pu retrouver les entraînements collectifs. "Si Jan ne ressent aucune douleur après la séance, il sera sur le banc contre Antwerp", a expliqué Hasi lors de sa dernière conférence de presse.

Jan Vertonghen dans le groupe au Bosuil, et sur le terrain en finale de Coupe de Belgique ?

Cette bonne nouvelle a été confirmée ce matin. Het Laatste Nieuws a indiqué que Vertonghen faisait bien partie du groupe qui se rendra à la Bosuil et qu'il était sélectionné pour la rencontre. C'est déjà un soulagement après toutes ces semaines marquées par des douleurs persistantes aux tendons d'Achille.

Il semble donc que Vertonghen ne ressente plus trop de douleur. Bien sûr, Hasi restera prudent et limitera probablement son temps de jeu. La finale de la Coupe approche, et pouvoir compter sur lui pour cette rencontre serait un véritable bonus pour Anderlecht.

L'expérience de Vertonghen pourrait être un atout précieux. Avec son vécu, il pourra apporter énormément à ses coéquipiers, dont beaucoup sont moins habitués à ce genre de grands matchs.