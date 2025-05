"Il sourit pendant l'entraînement" : Tout pour la finale de la Coupe ? Besnik Hasi rend hommage à trois piliers d'Anderlecht, mais ...

Le RSC Anderlecht aborde une semaine décisive. D'abord, un match de championnat contre le Royal Antwerp, où la quatrième place pourrait être validée, puis un choc en finale de la Coupe face au Club de Bruges. Certains joueurs sont incertains pour ces rencontres déterminantes.

Lors de sa conférence de presse avant le match contre le Royal Antwerp, Besnik Hasi a annoncé. "Thorgan Hazard ressent une petite douleur depuis le match contre Gand et aura besoin de repos. Il y a d'autres joueurs qui, eux aussi, devront être ménagés en raison de leur retour de blessure."

Il semble donc évident que la finale de la Coupe prend de plus en plus d'importance. Si plusieurs joueurs d'Anderlecht retrouvent enfin leur niveau, il est probable qu'ils soient laissés au repos contre l'Antwerp.

Dolberg et Verschaeren laissés au repos ?

Plusieurs joueurs clés sont incertains. Parmi eux, on retrouve Kasper Dolberg et Yari Verschaeren, qui se remettent également de blessures et devront probablement ralentir pour éviter de trop forcer.

Il est clair que Besnik Hasi mise sur la finale de la Coupe, sans pour autant négliger le championnat. Thorgan Hazard, qui est en train de retrouver son meilleur niveau, pourrait être un atout précieux pour la fin de la saison.

Mais Hasi ne se contente pas de parler de l'ancien Diable Rouge. "Bien sûr, il y a Thorgan Hazard, mais il y a aussi d'autres joueurs. Contre Gand, beaucoup se sont bien comportés, notamment nos joueurs clés. Verschaeren et Dolberg ont bien joué. Tous sont à un bon niveau."

Retrouver du plaisir est essentiel

L’entraîneur d’Anderlecht a ensuite ajouté. "Thorgan a retrouvé son plaisir de jouer. Il cherchait à retrouver sa meilleure forme, parfois en forçant un peu. Aujourd'hui, il s'intègre parfaitement dans notre système, il sourit à l'entraînement et sur le terrain."

Et cela se voit aussi dans ses performances. Ce dont Hazard a maintenant besoin, c’est de concrétiser ce plaisir en dribbles et en actions décisives. Ces dernières semaines, c’était surtout à Yari Verschaeren de prendre ça en charge, avec Huerta et Dendoncker.

Hasi a également salué la performance de Dolberg face aux Buffalos. "J’ai trouvé que Dolberg avait réalisé l’une de ses meilleures prestations à Gand. Il ne marquera pas quatre buts à chaque match, mais il a été très bon."

"Verschaeren a aussi montré un bon niveau. Il revenait de blessure et c’était la première fois qu’il jouait 90 minutes. Il a été très présent. Espérons qu’ils s'améliorent encore, car nous en aurons besoin", a-t-il conclu. Peut-être pas contre l'Antwerp, mais plutôt lors de la finale de Coupe…