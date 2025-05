🎥 Vincent Kompany recadre un journaliste et n'en revient pas : "C'est déjà la deuxième fois cette semaine que ça m'arrive"

Parfois, la mémoire à court terme joue des tours. Vincent Kompany constate que son titre décroché avec Burnley ne semble pas vraiment impressionner en Allemagne.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany se déplace à Leipzig ce samedi. Ce week-end représente une nouvelle opportunité pour le Rekordmeister de décrocher le titre de champion. Le week-end dernier, le club bavarois a fait le travail en s’imposant 3-0 à domicile contre Mayence. Toutefois, en raison de la victoire du Bayer Leverkusen face à Augsbourg (2-0), le sacre a été repoussé.

Un nouveau rendez-vous décisif attend donc Kompany et ses hommes ce samedi. En conférence de presse d’avant-match, l'entraîneur belge a été interrogé sur ce que représenterait pour lui un titre en tant que coach.

Personne ne connaît Burnley, en Allemagne ?

À la question. "Vous avez remporté plusieurs titres en tant que joueur, mais est-ce différent de devenir champion comme entraîneur ?", Kompany a réagi avec un sourire, corrigeant aussitôt le journaliste allemand qui lui posait la question.

"J’ai déjà remporté un titre en tant qu’entraîneur," a-t-il rappelé, en référence à son sacre avec Burnley en Championship, qui avait permis au club anglais d'accéder à la Premier League. Kompany a poursuivi, non sans humour : "Nous avons terminé premiers, donc nous avons bel et bien été champions. Sinon, la parade de Burnley n’avait aucun sens ! C’est incroyable. C’est déjà la deuxième fois cette semaine qu’on me dit que ce serait mon premier titre comme coach."

Il est vrai que remporter la Bundesliga est un tout autre accomplissement que de gagner le Championship, mais les faits sont là : Vincent Kompany pourrait décrocher, dès ce week-end, son deuxième titre en tant qu’entraîneur. Et c'est la deuxième fois qu'un journaliste allemand se trompe en lui posant la question.