Officiel : une tête bien connue du football liégeois rebondit en prenant en charge une équipe de D1 ACFF

L'Union Namur se cherchait un nouvel entraîneur depuis l'annonce du départ de David Vandenbroeck en fin de saison. Elle l'a trouvé avec Yannick Pauletti.

A Namur, les têtes sont déjà en partie tournées vers la saison prochaine. Les Merles réalisent des Playdowns plus délicats mais ont montré des bonnes choses plus tôt dans la saison lors de la remontée orchestrée par David Vandenbroeck, qui avait succédé à Cédric Fauré.

Il faudra toutefois compter sur un nouveau T1 à partir de cet été, Vandenbroeck ayant annoncé son départ à l’issue de la saison. L’Union tient son successeur : sur ses réseaux sociaux, le club a annoncé que c’est Yannick Pauletti qui prendrait l’équipe en charge.

De l'expérience pour Namur

Pauletti (41 ans) est sans club depuis la fin de son aventure à La Louvière Centre en octobre dernier. Auparavant, il avait été entraîneur adjoint à Seraing, entraînant aussi Rochefort et Stockay. Comme joueur, il avait écumé les pelouses liégeoises, passant du RFC Liège à Stockay en passant par Sprimont, Hamoir, Visé ou Montegnée.

"Je veux faire mieux que cette année, viser les Playoffs 1, instaurer une vraie dynamique de travail et de confiance, en intégrant les jeunes avec les plus expérimentés", explique-t-il sur les réseaux sociaux de l’Union Namur. "L’Union est un club structuré, avec une vision claire et des personnes engagées. Je suis heureux de pouvoir y contribuer avec mon énergie et mon expérience".

Pour cela, Pauletti veut lui aussi se remettre en selle : "Mes qualités ? Faculté d’analyse et capacité de réaction. Je suis rigoureux et toujours tourné vers la progression individuelle ET collective. J’accorde une grande importance à l’esprit d’équipe, au respect et à la discipline, essentiels pour viser ensemble un objectif commun".