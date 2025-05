À quoi tient le fil d'une carrière : presque nommé sélectionneur des Diables Rouges, il se relance en succédant à un ancien d'Eupen

Luis Garcia, qui a joué cinq ans pour Eupen, a été nommé sélectionneur du Qatar en décembre 2024. Après quelques mois à la tête de la sélection, la Fédération qatarie de football a décidé de mettre fin à son travail et de chercher un nouvel entraîneur.

C'est Julen Lopetegui qui a été choisi. L'entraîneur de 58 ans a dirigé l'équipe nationale espagnole de 2016 à 2018, avant d'entraîner brièvement le Real Madrid, de rentrer dans l'histoire du FC Séville, pour ensuite se recaser à Wolverhampton.

Cette saison, Lopetegui était sur le banc de West Ham United, mais a été viré en janvier. Cela lui a valu une ouverture comme possible successeur de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges. Mais faute d'accord (notamment d'un point de vue financier), l'Union Belge a finalement opté pour Rudi Garcia.

Quelques mois plus tard, le natif d'Asteasu se relance donc à la tête de la sélection qatarie. L'Espagnol a signé un contrat jusqu'en 2027, date à laquelle le Qatar organisera la Coupe d'Asie. Le Qatar est double tenant du titre du tournoi et espère conserver son statut sous la direction de son nouvel entraîneur.

Le premier match de Lopetegui est prévu pour le 5 juin. À cette date, le Qatar affrontera l'Iran à domicile. "Je suis prêt", a expliqué le nouveau sélectionneur pour ses premiers mots.

Ready for a new chapter



Welcome Lopetegui 👨‍🏫🇶🇦#AlAnnabi pic.twitter.com/aO7jTl5RnQ