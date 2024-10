🎥 Le meilleur remède reste de gagner : la Bayern se rassure avec une démonstration

Le Bayern Munich s'est imposé 0-5 au VFL Bochum. De quoi reprendre quelque peu confiance après la défaite au FC Barcelone.

Le Bayern Munich était attendu au tournant en Bundesliga après que les faiblesses défensives de l'équipe aient été exposées au grand jour par le Barca. Les Bavarois ont répondu sur le terrain de Bochum, avec une cleansheet et quelques jolis buts, surtout en deuxième mi-temps.

C'est sur un magnifique coup franc de Michael Olise que les visiteurs ont ouvert le score. Dix minutes plus tard, le Bayern a fait le break, à nouveau sur phase arrêtée. Une fois n'est pas coutume avec lui, c'est de la tête que Jamal Musiala a trouvé l'ouverture.

Le petit prodige bavarois a ensuite régalé avec ses pieds dans le deuxième acte. Trouvé à 40 mètres des buts, il a perforé plein axe avant de servir Harry Kane dans le rectangle, l'attaquant anglais a conclu d'une frappe lourde dans le plafond (0-3).

Deuxième score de forfait de la saison

Le but de Leroy Sané huit minutes plus tard n'est pas non plus des plus moches, avec une frappe enroulée en pleine lucarne (0-4). Kinsgley Coman a alors choisi de nettoyer l'autre lucarne pour corser l'addition et donner au score ses allures définitives.

LEROY SANE MAKES IT FOUR WITH A BEAUTIFUL FINISH !!!!



pic.twitter.com/uIY5blvZ1k — L.Prince (Parody) 👑 (@LeroyPrince77) October 27, 2024

Cette victoire 0-5 aura beau ne pas apaiser toutes les craintes, il permet toutefois au Bayern de retrouver ses sensations et de recoller à la tête du classement, en compagnie de Leipzig.