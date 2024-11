José Mourinho fait le show, puis dézingue le football turc : "Encore pire que ce qu'on m'avait dit"

Fenerbahçe a battu Trabzonspor dans les derniers instants d'une rencontre mouvementée. José Mourinho, entraîneur du club stambouliote, a ensuite dit tout le mal qu'il pensait de l'arbitrage en Turquie.

José Mourinho s'est lâché, ce dimanche, après la victoire de Fenerbahçe contre Trabzonspor (2-3). D'abord suite au but de Sofyan Amrabat à la 90e... +12, soit tout au bout des arrêts de jeu : l'entraîneur portugais a offert une glissade, une roulade et tout un show pour célébrer cette victoire devenue inespérée.

Jose Mourinho is having his best time in Türkiye 😭pic.twitter.com/C37ZUjF38a — Troll Football (@TrollFootball) November 3, 2024

Mais après la rencontre, fini de sourire : Mourinho a dézingué le football turc dans son ensemble. À commencer par l'arbitre du VAR : "L'arbitre sur le terrain était un petit garçon, le vrai homme du match, c'est Atilla Karaoglan, l'arbitre en charge de la vidéo. Au nom de tous les fans : nous ne voulons plus de lui, sur le terrain ou dans le VAR", a-t-il déclaré en conférence de presse dans des propos relayés par beIN Sports.

"On me l'avait dit avant que j'arrive, mais c'est encore pire que ce que je croyais. Je blâme en partie les gens de Fenerbahçe, qui ne m'ont dit que la moitié de la vérité. Si j'avais su ça, je ne serais pas venu en Turquie", affirme Mourinho. "On joue contre un système. Ils n'essaient même pas de se cacher".

Le Special One était notamment mécontent d'un carton rouge non-donné à Trabzonspor : "Que faisait Karaoglan ? Il dormait ? Il buvait du thé turc ? Il n'y a que ces deux explications", peste le Portugais. "Il était très réveillé pour donner deux penalties à Trabzonspor que l'arbitre n'avait pas vus".

Pour José Mourinho, le football turc souffre de cet arbitrage : "Ce n'est pas mon pays, mais je travaille ici donc je m'en soucie. Et les Turcs devraient dénoncer cela, car en-dehors d'ici, personne n'a envie de regarder le football turc à cause de cela".