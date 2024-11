"Il n'adresse plus la parole à certains joueurs" : Domenico Tedesco aurait perdu le soutien de son groupe !

L'attitude de Domenico Tedesco interroge une nouvelle fois après la défaite contre l'Italie. La situation semble avoir atteint un point de non-retour.

Plus les matchs passent, plus Domenico Tedesco est contesté et semble isolé. Sacha Tavolieri explique sur le plateau de LN 24 qu'il ne s'agit pas que d'une impression.

"Il s'est passé quelque chose cette semaine lors du rassemblement. On peut le dire, je l'affirme aujourd'hui : Domenico Tedesco a perdu son groupe. Il n'adresse même plus la parole à certains joueurs. Il y aussi certaines choses qui ont étonné" avance-t-il.

Une situation intenable ?

Tavolieri donne un cas concret : un meeting s'est tenu en début de semaine, le genre de rencontre où l'on présente habituellement les petits nouveaux au groupe sous forme de baptême.

"Non seulement Domenico Tedesco ne l'a pas fait, mais il a préféré dire : 'Veuillez tous applaudir Romelu Lukaku, qui fait son grand retour chez nous'. Le grand patron, c'est Romelu" explique-t-il.

Tedesco aurait ainsi perdu le soutien de son groupe, l'adhésion de ses leaders : "Un joueur comme Romeo Lavia, il ne lui a jamais adressé le moindre mot". Si cela s'avère exact, la position du sélectionneur vis-à-vis de son noyau serait encore plus délicate que ce qui transparaît. Sera-t-il confirmé par la fédération pour les qualifications en vue de la Coupe du Monde 2026 ?