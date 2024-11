Cyril Ngonge se souvient de ses années anderlechtoises et d'un coéquipier en particulier : "Du jamais-vu"

Cyril Ngonge a percé sur le tard. Mais il garde tout de même des souvenirs impérissables de ses années de formation.

Cyril Ngonge a dû s'exiler à l'étranger (d'abord aux Pays-Bas, puis en Italie) pour se faire un nom en Belgique. Le garçon a pourtant effectué ses débuts professionnels au Club de Bruges et été formé à Anderlecht jusqu'à ses 14 ans.

Ngonge est de la génération d'un certain Remco Evenepoel, qu'il a côtoyé à Neerpede : "C’est un gars qui a beaucoup compté pour moi. On a fait presque toutes nos classes jusqu’à ce qu’il parte au PSV en jeunes. J’allais dormir chez lui et il venait dormir chez moi, donc je suis très proche de lui. J’étais très proche de ses parents et lui des miens" se souvient-il pour la RTBF.

Déjà un physique hors-norme

Evenepoel a surpris en arrêtant le football. Mais son choix s'est avéré plus que payant : "Je suis fier de ce qu’il réalise au niveau du cyclisme. Changer de sport comme ça, en plein milieu de carrière, et puis devenir un des meilleurs, ça montre le mental acharné qu’il a. Je savais déjà qu’il l’avait en tant que joueur de foot. Mais là, le faire dans un autre sport, c’est quelque chose. C’est du jamais-vu".

Remco était déjà très impressionnant à l'époque : "Je n’arrivais pas à le suivre dans le bois de la Cambre. Je ne sais même pas si ce serait différent aujourd’hui. Nous avons plein de souvenirs inoubliables ensemble".

Finalement, aucun des deux joueurs n'a porté le maillot de l'équipe première d'Anderlecht. Mais les deux hommes sont aujourd'hui pleinement épanouis, avec des quotidiens très différents à la clé.