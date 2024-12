🎥 Journée faste en Serie A pour Romelu Lukaku et Mandela Keita

Un petit but aura suffit au Napoli pour remporter la mise lors de son déplacement à Turin. Romelu Lukaku était titulaire et a joué la quasi totalité de la rencontre (remplacé à la 87e minute). En face, l'ancien joueur du Standard Mergim Vojvoda était également titulaire.

Les Partenopei s'imposent grâce à Scott McTominay. L'ancien joueur de Manchester United a planté l'unique rose de la rencontre (31e). Le Napoli reste ainsi leader avec 32 points, Torino est 12e avec 15 points.

La Lazio s'est inclinée sur le terrain de Parme sur le score de 3-1. Man (6e), Haj Mohamed (53e) et Del Prato (90e+1) sont les buteurs locaux, alors que Castellanos (81e) a sauvé l'honneur pour la Lazio.

Mandela Keita (ex-Antwerp) était titulaire côté Parme, le Belge a été remplacé à la pause. Cette victoire précieuse permet à Parme (11e avec 15 points) de se donner de l'air au classement et de se distancer avec la zone rouge avant son déplacement à Milan pour y défier l'Inter.

