Un Topper sous haute tension, l'Union ne peut pas se louper : voici les arbitres de la 9e journée des Play-offs

La tâche est maintenant légèrement réduite pour le département des arbitres, puisque six rencontres seulement seront à couvrir ce week-end en Jupiler Pro League (sans compter le barrage entre le Cercle et le Patro).

Pour cette neuvième journée de Play-Offs, les arbitres désignés viennent d'être annoncés. Erik Lambrechts sera notamment en charge du Topper entre Anderlecht et le Club de Bruges, avec Bram Van Driessche à la VAR.

L'autre choc de ces Champions Play-Offs, Antwerp - Union, sera dirigé par Jasper Vergoote avec Bert Put dans la VAR, tandis que La Gantoise - Genk sera arbitré par Jan Boterberg, avec Lothar D'Hondt à la VAR.

En Europe Play-Offs, Standard - Dender sera dirigé par le jeune Anthony Letellier (Brent Staessens à la VAR), et Malines - Charleroi sera sous la responsabilité de Bert Verbeke (VAR : Michiel Allaerts).

Pour finir, OHL - Westerlo sera arbitré par Klass Clerckx, avec Ken Vermeiren à la vidéo.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/7uMO432rlI