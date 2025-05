🎥 Eden Hazard invité au "tribunal du dribble" de la Ligue 1 pour juger les "incivilités des attaquants malveillants"

Le compte officiel de la Ligue 1 McDonald's a sorti une vidéo humoristique, dans laquelle Eden Hazard, aux côtés de Malik Bentalha et Adil Rami, est juge au "tribunal du dribble".

Joueur du LOSC entre 2007 et 2012 et vainqueur du doublé Coupe-championnat en 2011 sous la tutelle d'un certain Rudi Garcia, Eden Hazard n'a jamais été oublié en France.

Le club qui a vu éclore le joueur le plus talentueux de la génération dorée n'oublie pas ses premiers dribbles sur le côté gauche et les nombreux défenseurs qu'il a enrhumés.

Désormais retraité du monde du football depuis son départ du Real Madrid en 2023, Eden Hazard reste toutefois disponible pour l'une ou l'autre campagne publicitaire ou vidéo humoristique, lui qui a également accepté de "jouer un rôle" auprès du nouveau sélectionneur des Diables, surtout dans le côté relationnel.

Ce mardi, le compte officiel de la Ligue 1 McDonald's a publié une vidéo d'une bonne dizaine de minutes dans laquelle l'ancien Diable Rouge est juge au "tribunal du dribble".

"Chaque année en Ligue 1, des défenseurs subissent les incivilités d’attaquants malveillants. Il est temps pour Ousmane Dembélé, Rayan Cherki et Désiré Doué de payer pour leurs crimes. Le tribunal du dribble, composé de Malik Bentalha, Eden Hazard et Adil Rami rend son verdict." Encore une fois, Eden n'a pas manqué de faire rire.