La surprise de la saison en Eredivisie et ses deux Belges privés de Coupe d'Europe

En lice pour disputer les barrages européens, aux Pays-Bas, le Fortuna Sittard vient d'annoncer une mauvaise nouvelle à ses supporters. Le club batave n'a pas sa licence européenne et ne peut donc pas se mettre à rêver.

Aux Pays-Bas, la lutte est encore présente à tous les étages, deux journées avant la fin du championnat. Pour le titre, premièrement, puisque l'Ajax et le PSV ne sont plus séparés que d'un point.

Si Feyenoord est bien parti pour terminer à la troisième place devant Utrecht, la bataille est intense pour les places qualificatives au barrage européen, disputé entre les équipes classées de la cinquième à la neuvième place.

Si Twente, l'AZ Alkmaar et les Go Ahead Eagles sont assurés de les disputer, ce n'est pas encore le cas de Heerenveen ni du Fortuna Sittard, l'habituel petit poucet qui constitue la belle surprise de la saison.

Le Fortuna Sittard privé de Coupe d'Europe

Le club batave et ses deux défenseurs belges, Shawn Adewoye (24 ans et 24 matchs de championnat disputés) et Sofiane Et Taibi (21 ans et toujours membre de l'équipe U21) est donc à la neuvième place et pourrait se mettre à rêver d'une participation historique à la Coupe d'Europe.

Il n'en sera toutefois rien. En effet, le club a publié dans un communiqué ce mardi qu'il n'avait pas sa licence européenne et qu'il était donc inéligible aux barrages, tout comme aux compétitions de l'UEFA.

"A l’époque, le club ne remplissait pas toutes les conditions, dont celle de fournir un rapport d’un auditeur externe conformément au règlement de l’UEFA. Cela signifie que la participation aux play-offs pour une qualification européenne est exclue à l’avance." Une déception pour les supporters du club et pour nos deux compatriotes.