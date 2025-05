L'Union Saint-Gilloise s'impose au sommet : bientôt une place dans le cercle fermé du G5

L'Union Saint-Gilloise s'apprête à intégrer le G5, le cercle des clubs les plus influents de Pro League. Une avancée majeure, fruit de ses performances régulières.

L’Union Saint-Gilloise n’en finit plus de grimper. Non contente de s’imposer sportivement sur les terrains, la formation bruxelloise s’apprête désormais à rejoindre un cercle très fermé, celui du G5 de la Pro League (le Club de Bruges, Genk, Anderlecht et l'Antwerp). Ce groupe rassemble les cinq clubs les mieux classés sur les cinq dernières saisons.

Le principe est simple : chaque saison, les clubs reçoivent un nombre de points en fonction de leur classement final. Le champion prend un point, le deuxième deux, et ainsi de suite. Les cinq équipes avec le total le plus bas sur cinq ans composent le fameux G5.

Cette année, l’Union s’y fait une place avec un total de 27 points. Cela signifie qu’elle dépasse La Gantoise qui pourrait terminer la saison avec 28 unités en cas de sixième place.

Le scénario peut encore évoluer, certes. Si l’Union termine deuxième et que La Gantoise crée la surprise en terminant cinquième, les deux clubs seraient à égalité. Résultat : le G5 se transformerait en G6. Un cas rare, mais prévu par le règlement.

Pourquoi cette bataille compte-t-elle autant ? Parce que les membres du G5 disposent d’un avantage non négligeable, trois votes lors des décisions importantes en Pro League, qu’il s’agisse des droits télé ou du format de la compétition.