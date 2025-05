BREAKING : Marc Wilmots de retour au Standard !

C'est officiel et c'est une surprise : Marc Wilmots est le nouveau directeur sportif du Standard ! Il succède à Fergal Harkin, en route vers Bolton !

Depuis plusieurs semaines, il est connu que Fergal Harkin ne restera pas au Standard la saison prochaine. Le directeur sportif des Rouches rejoint Bolton, en Angleterre.

La direction liégeoise, dans un contexte extra-sportif très particulier, s'est donc mise à la recherche d'un remplaçant. Plusieurs noms ont circulé, principalement belges.

Après les refus de Roel Vaeyens, David Verwilghen et Julien Gorius, c'est une piste étrangère, venue d'Espagne, qui avait été mentionnée. Il n'en sera finalement rien.

Marc Wilmots est le nouveau directeur sportif du Standard

Le club liégeois vient de l'annoncer dans un communiqué, c'est Marc Wilmots qui revient à Sclessin en tant que directeur sportif. Une énorme surprise, qui semble toutefois déjà avoir rallumé une petite flamme chez les supporters.

"Revenir au Standard, c’est comme rentrer à la maison. Je ressens beaucoup d’émotion, mais aussi une grande responsabilité. Je me réjouis de travailler aux côtés de Giacomo ANGELINI et de Pierre FRANÇOIS. Je viens pour bâtir, pour transmettre et pour aider ce club que j’aime à retrouver la place qu’il mérite. Le Standard a un potentiel immense. Ensemble, avec humilité et travail, nous allons le faire grandir." a déclaré Wilmots dans le communiqué.