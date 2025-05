🎥 Scène choquante en plein match : le père de Noa Lang frappé et laissé KO devant des enfants

Jeffrey Lang, père de Noa Lang, a été violemment frappé alors qu'il arbitrait un match de jeunes. Inconscient après le coup, il dénonce un acte lâche.

Ce qui devait être un simple match de football entre enfants a brutalement dérapé. Jeffrey Lang, père de l’international néerlandais Noa Lang, officiait comme arbitre lors d’une rencontre de jeunes quand il a été agressé en plein terrain.

Un homme, visiblement furieux d’une décision, est entré sur la pelouse et lui a asséné un crochet du gauche en pleine mâchoire. Lang est tombé, inconscient, sous les yeux médusés des enfants et des parents. La scène a semé un véritable choc autour du terrain.

Papa Lang gaat ff gestrekt. Denk die man was niet tevreden met die 2 treffers van gisteren... pic.twitter.com/Y4OsU5cHAM — RigorXaipoa (@deheiligekuip2) May 12, 2025

Heureusement, plusieurs adultes présents ont rapidement réagi pour séparer les deux hommes et éviter que la situation ne dégénère davantage. Mais le mal était fait. L’image d’un arbitre au sol, KO, reste gravée dans les esprits, surtout dans ceux des jeunes joueurs.

"Il n’était pas d’accord avec une décision. Je me suis dit : on va en parler. Puis, soudain, il m'a frappé et j'ai perdu connaissance pendant huit secondes", a déclaré Lang. "C’est un acte lâche, mais je me fiche du coup. Ce qui m’importe, ce sont les enfants. Ils ont été traumatisés."

L’agresseur a contacté Lang dès le lendemain pour s’excuser. "Nous avons discuté gentiment, comme deux hommes", confie-t-il. Mais au-delà du pardon, cet incident soulève une fois de plus la question de la violence dans le sport amateur.