🎥 "Que le club redevienne ce qu'il est" : Nicolas Raskin optimiste après le retour de Marc Wilmots au Standard

Ancien chouchou des supporters du Standard, Nicolas Raskin s'est exprimé avec un certain optimisme sur le retour de Marc Wilmots à Sclessin, en tant que directeur sportif.

C'est la nouvelle de la journée dans la Cité Ardente et plus largement dans le monde du football belge. Marc Wilmots devient le nouveau directeur sportif des Rouches et remplacera Fergal Harkin.

Une bombe qui, bien sûr, a déjà été largement commentée sur les réseaux sociaux. Si certains supporters liégeois sont contents de voir une figure locale revenir, d'autres sont sceptiques quant au parcours du Taureau de Dongelberg sous cette nouvelle casquette (lire ici).

Nicolas Raskin valide le retour de Marc Wilmots au Standard

C'est moins le cas de Nicolas Raskin, l'ancien Rouche devenu un pilier des Rangers et bien parti pour rejoindre l'un des cinq grands championnats en été (ICI). Questionné par DAZN, il s'est exprimé sur le retour de Marc Wilmots au Standard et s'est montré positif.

"Le Standard doit garder son identité, retrouver son identité liégeoise, des gens qui sont proches du public, qui le connaissent et qui savent ce que ça représente pour les supporters du Standard. Je pense que Marc Wilmots a tout pour pouvoir le faire. J'espère que le club va pouvoir se sortir des griffes des Américains et pouvoir enfin redevenir le club qu'il est."

"C'est un club qui a tellement de potentiel, quand tu vois les infrastructures, le stade, les fans, même les jeunes qui sont là. C'est un club que tu ne peux pas voir autre part qu'en première division et autrement qu'avec du succès."