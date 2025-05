Un club finaliste de la Ligue des champions cible un défenseur prometteur du Club de Bruges

Le PSG et West Ham suivent de près Joel Ordoñez, jeune défenseur du Club de Bruges. Le transfert pourrait coûter entre 25 et 30 millions d'euros.

Le mercato approche et certains profils commencent à faire parler. À Bruges, un jeune défenseur attire de plus en plus l'attention. Sans faire de bruit, ses performances solides en Pro League ont éveillé l’intérêt de plusieurs clubs étrangers.

D'après les informations de Foot Mercato, Joel Ordoñez, 21 ans, est suivi de très près par le Paris Saint-Germain. Luis Campos et sa cellule de recrutement l'ont observé à plusieurs reprises. West Ham est également sur le dossier, prêt à se mêler à la lutte.

Le Club de Bruges ne compte pas laisser filer son bijou sans contrepartie. Le prix de départ serait fixé entre 25 et 30 millions d'euros. Une somme cohérente pour un international déjà solide en Pro League et encore plein de marge.

Ordoñez séduit par son calme balle au pied, son placement, et sa capacité à gérer les duels. Des qualités qui parlent autant aux recruteurs de Ligue 1 qu'à ceux de Premier League. Et il n'en est qu'au début de son ascension.

Reste à voir qui dégainera le premier. Le PSG, West Ham ou un autre prétendant en embuscade ? Ce qui est certain, c'est que le Club a compris qu'il tenait là un profil qui peut faire parler de lui bien au-delà de la Belgique.