Vers un nouveau cap ? Ce coach, déjà convoité par Malines et La Gantoise, séduit aussi Anderlecht et l'Antwerp

La lutte pour les tickets européens pourrait encore être intense. Dès lors, une autre question se pose : que vont faire les entraîneurs des différentes équipes encore en course pour une place en Europe ?

Anderlecht semble se diriger vers la quatrième place du championnat, l'Antwerp vers la cinquième et La Gantoise vers la sixième. Cela signifierait que l'Antwerp devrait affronter Charleroi, le vainqueur des Europe Play-offs, pour le dernier ticket européen.

Ce ticket européen est-il si important ?

Il est encore possible que quelque chose change lors des deux dernières journées, même si cela paraît peu probable au vu des adversaires respectifs des équipes classées 4e, 5e et 6e.

Reste la question : qu’en est-il des entraîneurs de ces clubs ? Besnik Hasi et Andries Ulderink n’ont pas encore de contrat pour la saison prochaine et il n’y a pas non plus de certitude quant au fait qu’Anderlecht ou l'Antwerp souhaitent continuer avec eux.

De Mil vers une promotion ?

Danijel Milicevic, lui, a obtenu un nouveau contrat, mais là aussi une surprise n’est pas à exclure cet été. La Gantoise s’était déjà intéressée à… Rik De Mil, l’actuel entraîneur de Charleroi.

Malines a également pris des renseignements, mais semble désormais vouloir continuer avec Fred Vanderbiest. La question se pose alors : De Mil pourrait-il devenir une option pour l'Antwerp ou Anderlecht ? Selon Het Nieuwsblad, il est en tout cas prêt à franchir un palier. Mais si Charleroi décroche lui-même un ticket européen ? Il faudra patienter…