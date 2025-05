Des mots loin d'être anodins : comment Besnik Hasi a enterré un joueur d'Anderlecht en une seule phrase

Anderlecht souhaite se débarrasser de plusieurs joueurs cet été pour construire une nouvelle équipe. Les principaux concernés ont déjà compris le message.

Une question innocente a été posée à propos d'Ali Maamar, qui n'était pas dans sa forme habituelle contre l'Union et a été remplacé. Maamar semblait fatigué : avoir été transféré des U23 à l'équipe première n'est pas anodin.

Après la blessure de Killian Sardella, il est devenu titulaire du jour au lendemain et a d'ailleurs débuté six des huit matchs de Playoffs : "Ali a dû jouer beaucoup de matchs car nous n'avions pas d'alternatives à ce poste", a déclaré Hasi après le match.

Une déclaration douloureuse pour Thomas Foket, qui n'était une fois de plus pas sélectionné contre l'Union. L'ancien Diable Rouge est complètement mis de côté et doit partir cet été. Le fait qu'il ne soit plus sélectionné serait également dicté d'en haut, les décideurs bruxellois veulent se débarrasser de son contrat.

Sur une voie de garage

Pourtant, Foket avait été acclamé comme un "garçon qui revenait à la maison". Avant même son transfert cet été, le natif de Dilbeek n'avait jamais caché son amour pour le club mais a rapidement disparu de la rotation.

Trouver un accord qui satisfait tout le monde cet été ne sera pas une mince affaire : Foket dispose encore de deux ans de contrat. Qui se résoudra à payer une indemnité de transfert pour un joueur à ce point boudé ?