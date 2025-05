Un remplaçant pour Dolberg déjà dans les tuyaux ? Anderlecht a son homme en tête !

Adriano Bertaccini a réalisé une saison exceptionnelle avec Saint-Trond. Grâce à ses 21 buts, les Canaris évolueront encore en Jupiler Pro League la saison prochaine.

Adriano Bertaccini a lui-même déjà déclaré qu'il souhaitait partir. Et les prétendants ne manquent pas. Anderlecht notamment serait intéressé à l'idée de le recruter, selon la Dernière Heure.

À Saint-Trond, on sent bien que leur attaquant est devenu intenable. Sa valeur marchande oscille entre trois et cinq millions d'euros. Un joli montant pour un club comme le STVV. Cela semble donc être le moment idéal pour monnayer leur meilleur buteur.

Bertaccini ne cache pas son envie de rejoindre la Serie A. Il rêve de jouer en Italie et ce moment pourrait bien être le bon. Mais si le club le plus titré de Belgique vient frapper à sa porte, on ne sait jamais. Anderlecht peut aussi représenter une belle étape avant un départ vers l'étranger.

Après avoir déjà recruté Mihajlo Cvetkovic, Bertaccini pourrait être le deuxième renfort offensif du club bruxellois. Anderlecht n'agirait toutefois qu'en cas de départ de Kasper Dolberg.

Le Danois ne serait pas particulièrement désireux de partir. Il se sent bien à Bruxelles. Mais Anderlecht serait prêt à écouter les offres et Dolberg n'est pas intouchable. Un départ reste possible en cas de bonne proposition.