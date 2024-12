King De Bruyne is back : "Il a été fantastique"

Manchester City s'est imposé 3-0 face à Nottingham Forest ce mercredi soir. Après le retour de Kevin De Bruyne.

Cela faisait depuis près de 3 mois que Kevin De Bruyne n'avait plus été titulaire. Le joueur s'était blessé en Ligue des Champions avec Manchester City à la mi-septembre.

Alors que les Skyblues traversent une période creuse exceptionnelle, le Belge a fait son grand retour ce mercredi dans le 11 de base face à Nottingham Forest.

Avec un but et un assist, De Bruyne a été le chef d'orchestre de Manchester City et a livré une prestation qui en a rassuré plus d'un. Notamment son coach, Pep Guardiola.

"La saison dernière, il a été blessé plusieurs mois et cette saison aussi. Je suis content qu’il soit de retour. Il s’est battu, a travaillé dur et montré qu’il était au point physiquement."

"Sa montée à Anfield (contre Liverpool) était très bonne et aujourd’hui, ses 75 minutes ont été fantastiques", s'est ensuite réjoui le tacticien espagnol.