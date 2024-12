Le flop Kylian Mbappé, pire que le flop Eden Hazard ?

Le Real Madrid vit un véritable cauchemar. Après l'incroyable échec d'Eden Hazard en 2019, voilà que le scénario se répète : Kylian Mbappé est un flop intersidéral pour le moment, dans un style bien différent.

La "performance" de Kylian Mbappé ce mercredi sur la pelouse de l'Athletic Bilbao a encore un peu plus accentué le malaise autour du Français. Son penalty manqué en seconde période - le deuxième en quelques jours - n'était que le haut de l'iceberg : à la mi-temps, Mbappé était coté aux alentours des 2 ou 3 sur 10 par la plupart des sites de data. Son niveau dans le jeu inquiète.

Récemment, après des semaines de prestations compliquées, le média espagnol Sport osait même une comparaison : le "cas" Mbappé commencerait à rappeler celui... d'Eden Hazard. C'est du moins ce que certains supporters craignent : de voir une nouvelle fois la star censée porter leur équipe devenir un poids.

Une évidence : Hazard a coûté une fortune, pas Mbappé

Un point, bien sûr, fausse la comparaison d'entrée de jeu : Eden Hazard est arrivé pour une véritable fortune - environ 100 millions d'euros. Quatre ans plus tard, il quitte le club en abandonnant sa dernière année de contrat, pour un bilan calamiteux : 7 buts en 76 matchs et presque aucune prestation référence.

© photonews

Sur un plan purement financier, on tient là le plus gros échec de l'histoire du football. Ni plus, ni moins, et même les plus grands amoureux d'Eden - nous en faisons partie - ont bien du mal à le relativiser. Kylian Mbappé, de son côté, n'a rien coûté : il est arrivé gratuit au Real Madrid. Bien sûr, il est payé rubis sur ongle - mais Hazard n'était pas exactement au SMIC.

Depuis son arrivée, Kylian Mbappé a inscrit 8 buts en 14 matchs de Liga, 10 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues. C'est déjà plus en quelques mois qu'Eden Hazard en 4 ans. Le Français est très loin de son meilleur niveau, c'est un fait, mais sur le plan statistique, il parvient à éviter le naufrage.

La personnalité de Mbappé joue un grand rôle

Le principal problème de Kylian Mbappé n'est pas tant sur le terrain qu'en-dehors. Le Français est en effet arrivé tel un véritable Napoléon, en ce qu'il pensait être terre conquise : un an après un flirt surréaliste avec le Real Madrid qui avait poussé le club à communiquer sur sa non-venue (du délire, quand on y repense !), Mbappé arrivait enfin en ayant réussi à se mettre à dos le club dont il fait partie intégrante de la légende, le PSG.

Une politique de la terre brûlée qui contraste avec l'arrivée d'Eden Hazard, presque trop modeste. Le capitaine des Diables Rouges aurait dû se mettre plus de pression, prendre un peu mieux la mesure du club qu'il s'apprêtait à rejoindre. Pas débarquer en surpoids et comme s'il signait à Tubize-Braine. Mbappé est arrivé comme s'il avait coûté bien plus que 100 millions ; Hazard est arrivé comme s'il était gratuit.

Arrogant, déterminé à devenir le leader absolu du Real Madrid, Kylian Mbappé est jugé en tant que tel. Sa personnalité a toujours été clivante mais aujourd'hui, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a bien du mal à trouver des partisans. Même en Équipe de France, il s'est mis le public à dos : on oubliera difficilement les sifflets qui le ciblaient à Lyon à l'annonce de son nom. L'enfant prodige du Mondial 2018, qui avait joué un si grand rôle dans le titre des Bleus, est tombé de son piédestal. Et ce sans même mentionner la sordide affaire à caractère sexuel qui a encore terni son étoile ces derniers mois.

Hazard, lui, restait le même, dans la gloire comme dans l'échec : un gars apprécié de tous, que ses coéquipiers plaignaient et soutenaient quand Carlo Ancelotti le laissait sur le banc. Le Belge faisait un peu pitié, participait aux célébrations de titres dans lesquels il n'avait pas joué le moindre rôle, était parfois porté en triomphe par ses équipiers pour un rien. Mbappé est ignoré par ces mêmes équipiers, et paraît terriblement seul au sein du vestiaire madrilène, et ce alors qu'il amène déjà objectivement bien plus au Real Madrid qu'Eden en 4 saisons complètes...