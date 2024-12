Ancien torpilleur de JPL, Jonathan David franchit un nouveau cap et entre un peu plus dans l'histoire du LOSC

Grosse surprise de la saison écoulée, Brest rentre dans le rang et perd pas mal de plumes cette saison. En effet, les Côtiers jouent la prestigieuse Ligue des Champions cette saison, mais y laissent beaucoup de forces.

Contre Lille, ils ont rapidement fait connaissance avec Jonathan David. L'ancien Gantois ouvrait le score (7e) sur penalty, plantant au passage son 100e but sous les couleurs du LOSC et devenant le troisième meilleur buteur de l’histoire du club.

Le Canadien se montrait à nouveau décisif en offrant un caviar à Haraldsson qui doublait la mise juste avant le repos. Ludovic Ajorque (48e) relançait Brest dans le coup mais Lille tenait bon et Jonathan David tuait tout suspense (69e) s'offrant au passage un doublé pour ponctuer une soirée très réussie.

Thomas Meunier était annoncé dans le groupe pour ce match mais étaitfinalement absent de dernière minute. Matias Fernandez-Pardo était pour sa part bien titulaire. Au classement, Lille réalise une excellente opération en revenant à hauteur de Monaco et l’OM. Brest est 11e.

