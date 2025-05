Il a rendu fou Vertonghen, et pourtant : "C'est un exemple pour les jeunes d'Anderlecht, il a un grand avenir"

Jan Vertonghen a bien failli dépasser les limites après un contact avec Roméo Vermant, qu'il a été bousculer, déclenchant une échauffourée. Mais après la rencontre, le capitaine d'Anderlecht n'avait que du positif à dire sur l'attaquant brugeois.

Jan Vertonghen a bien failli faire ses adieux au Lotto Park plus tôt que prévu. Le héros du jour est sorti de ses gonds après un duel avec Roméo Vermant, qu'il a ensuite été bousculer. Le Brugeois en a bien sûr rajouté des tonnes, et une empoignade générale s'en est suivie.

Mr Lambrechts a averti tout le monde, assez logiquement. Et en quittant le terrain, Vertonghen a serré la main de Vermant. Il a ensuite pris tout le monde à contre-pied à l'interview au moment d'évoquer cet incident.

Roméo Vermant a un grand avenir, c'est un exemple pour les jeunes d'Anderlecht

"Roméo est un attaquant fantastique, qui met énormément d'intensité dans son jeu et cela a bien aidé Bruges ces dernières semaines", commence-t-il. "Il a mis un peu trop d'intensité dans ce duel-là et j'ai eu peur de me blesser sur ce choc, dans un match si important, j'ai donc mal réagi".

Cette intensité, c'est justement ce que Jan Vertonghen recherchait en jouant cette rencontre. "Je suis reconnaissant d'avoir pu disputer un match avec de telles phases, c'est ce pour quoi je me préparais. Nous en avons discuté entre hommes et avons vite réglé ça", affirme le capitaine du RSCA.

Vertonghen ira même plus loin : "Roméo m'a poussé dans mes derniers retranchements, je suis fier de lui. C'est un attaquant avec un grand avenir et sa façon de tout donner en fait même un exemple pour les joueurs d'Anderlecht", conclut-il avec classe.