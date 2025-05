Encore lui ? Le cauchemar d'Anderlecht pique après le match : "L'équipe me convient"

Romeo Vermant continue de briller face à Anderlecht. Déjà décisif en finale de Coupe, le jeune attaquant du Club de Bruges a encore marqué.

Quand le Club de Bruges croise la route d’Anderlecht, Romeo Vermant a le chic pour surgir au bon moment. À seulement 21 ans, l’attaquant formé au club s’est encore illustré face aux Mauves, inscrivant un but de plus dans cette rivalité si particulière. Déjà héros en finale de Coupe avec un doublé contre les Bruxellois, il confirme qu’il aime briller quand le prestige est au rendez-vous.

Et ce n’est pas un hasard. Vermant l’admet lui-même sur le site officiel du Club : "Si vous marquez cinq fois lors des derniers matchs que j'ai joués contre Anderlecht, vous pouvez dire que l'équipe me convient." Il a marqué à l’aller, au retour et surtout quand le trophée était en jeu. Autant dire qu’Anderlecht doit commencer à faire des cauchemars en entendant son nom.

Mais malgré la joie d’un nouveau but, le jeune buteur a du mal à cacher sa frustration. Un carton jaune reçu ce week-end le privera du prochain match. "Je ne pense pas faire quoi que ce soit de mal. Je ne fais pas grand-chose, mais je reçois un carton jaune", explique-t-il.

"C’est dommage que nous ayons dû jouer ce match sans public, mais je suis très heureux que nous puissions terminer cette saison avec eux la semaine prochaine." Un dernier rendez-vous à ne pas manquer, même depuis les tribunes.

Vermant, lui, ne sera pas sur la pelouse. Il s’est déjà taillé une place dans l’histoire moderne du Club… et dans les souvenirs sombres des supporters anderlechtois.