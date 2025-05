Un été brûlant pour Cyriel Dessers ? Un grand d'Europe prêt à frapper fort !

Depuis son arrivée aux Rangers en 2023, Cyriel Dessers s’est illustré par son efficacité devant le but. L’attaquant belgo-nigérian a inscrit 50 buts, ce qui lui vaut déjà une place de choix dans l’histoire du club écossais.

Tout n’a pourtant pas été simple. Aujourd’hui redevenu un titulaire régulier, Dessers ne compte pas s’arrêter là, il souhaite jouer un rôle encore plus important, que ce soit aux Rangers… ou ailleurs si nécessaire.

Son flair de buteur n’est d’ailleurs pas passé inaperçu. Selon le journaliste spécialisé Ekrem Konur, l’AEK Athènes, un grand nom du football grec, aimerait s’attacher ses services cet été. Une mission qui ne s’annonce toutefois pas facile.

Dessers est sous contrat jusqu’à la mi-2027 avec son club actuel. Sa valeur marchande est estimée à seulement 4 millions d’euros, un montant influencé notamment par son âge, il a déjà 30 ans.

Reste à voir si l’AEK représente réellement une destination de rêve pour l’attaquant. Si l’offre est intéressante financièrement, il pourrait tenter l’aventure. Mais si la différence est minime, il se verrait bien poursuivre en Écosse.

