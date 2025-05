Charleroi se laisse endormir dans un match qui n'intéressait plus grand monde

Déjà assuré du barrage face au 5e des PO1, Charleroi se rendait à Malines ce dimanche. Les Zèbres ont concédé un partage.

C'était un match qui n'intéressait plus grand monde, mais une belle affiche tout de même entre le KV Malines et le Sporting Charleroi dans ces Europe Playoffs. Le RCSC a en effet déjà assuré sa première place et donc son ticket pour les barrages face à l'Antwerp.

Mais les hommes de Rik De Mil veulent préparer au mieux ce barrage. Ils ont d'ailleurs ouvert le score, d'une belle frappe d'un Yacine Titraoui encore excellent cet après-midi Derrière les Casernes (28e).

En fin d'une seconde période très peu emballante, les Zèbres ont fini par se laisser endormir et le Kavé en a profité. Malines a égalisé via son attaquant Lion Lauberbach (79e) sur corner. Un détail, ces PO2 ayant déjà délivré leur verdict.

Charleroi continuera sa préparation pour le barrage lors de son dernier match de Europe Playoffs la semaine prochaine, à la maison face à OHL.

Ensuite, les Zèbres affronteront plus que probablement l'Antwerp, La Gantoise devant battre Genk ce soir pour encore avoir un espoir de chiper la 5e place au Great Old.