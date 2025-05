Un retournement historique pour un sacre inattendu : le PSV et Johan Bakayoko sont champions

Le PSV est champion des Pays-Bas au terme d'un final à suspense. En battant le Sparta, les joueurs d'Eindhoven coiffent l'Ajax d'un seul point.

Il fallait gagner, rien d’autre. En déplacement sur la pelouse du Sparta Rotterdam, le PSV savait qu’en cas de victoire, le titre ne pourrait plus leur échapper. Mission accomplie, un succès 1-3 dans une ambiance électrique, pendant que l’Ajax guettait le moindre faux pas.

Ce sacre n’est pas un simple trophée de plus dans la vitrine d’Eindhoven. Il y a quelques semaines encore, l’Ajax menait la danse avec neuf points d’avance à six journées de la fin. Mais les rôles se sont inversés au sprint final, dans un scénario que personne n’avait vu venir.

Le PSV termine champion avec 79 points, un tout petit point devant l’Ajax qui termine à 78. Un écart infime, mais suffisant pour faire la fête. Sur le banc, Johan Bakayoko a vécu cette rencontre sans fouler la pelouse. Pas une minute jouée ce jour-là, mais la médaille au cou quand même.

Pour le jeune ailier belge, c’est un deuxième titre consécutif en Eredivisie. Il n’a que 22 ans, mais commence déjà à empiler les trophées. Et même sans entrer en jeu cette fois.

À Eindhoven, ce titre a un goût de revanche et d’exploit. On retiendra la régularité, le mental… et cette fin de saison complètement folle. Un seul point d’écart et toute une ville qui chavire de bonheur