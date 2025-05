Rester aux Rangers ou tenter autre chose ? Nicolas Raskin évoque son futur

Nicolas Raskin s'impose comme une pièce maîtresse aux Rangers. Auteur d'un but et d'une passe contre Hibernian, élu joueur de la saison, le milieu belge savoure sa place à Glasgow et laisse l'avenir ouvert, sans se presser.

Pas besoin de grandes scènes pour marquer une saison. Parfois, une passe bien sentie et un but qui compte suffisent. Face à Hibernian, Nicolas Raskin a signé un match plein, un but, une assist et ce sentiment d’être à la bonne place, au bon moment.

Ses efforts n’ont pas été oubliés. Ce sont ses coéquipiers, puis les supporters qui l’ont désigné joueur de la saison. Raskin s’est confié avec sincérité sur la chaîne du club. "J’ai pris beaucoup de plaisir cette saison, et ce n’est pas si souvent que l’on se plaît dans un club, donc je suis vraiment très content ici."

Le tournant ? L’arrivée de Barry, ex-joueur devenu entraîneur intérimaire. Sous sa houlette, Raskin s’est transformé. Moins hésitant, plus décisif, plus tranchant. "Son arrivée m’a été bénéfique et les statistiques le montrent bien", glisse-t-il.

À deux ans de la fin de son contrat, il ne s’emballe pas. "Tant que le club voudra de moi, je serai là, et on verra ce qui se passera ensuite." Pas besoin d’en dire plus quand on est aligné avec ce que l’on vit.

Raskin trace sa route, sans forcer le trait. Il avance, il joue, il construit. Son nom circule peut-être ailleurs, mais lui ne regarde pas trop loin.