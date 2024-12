📷 Sa seule apparition en Belgique : quand Anderlecht attirait Diego Maradona pour un match de légende

Au-delà de son but rentré dans la légende contre les Diables Rouges en 1986, Diego Maradona entretenait un autre lien avec la Belgique. Il a en effet participé à l'inauguration d'une tribune du Stade Constant Vanden Stock.

Sur X (anciennement Twitter), le compte "Retro Jupiler Pro League" est l'occasion de retomber sur quelques madeleines de Proust oubliées du football belge. Notamment sur le seul match disputé par un certain Diego Maradona dans notre pays.

C'était en 1983, trois avant le Mondial à Mexico. Michel Verschueren avait réussi à organiser un match amical contre le FC Barcelone pour l'inauguration de la grande tribune du Stade Constant Vanden Stock.

đŸ“· Diego Maradona au duel contre le @rscanderlecht (1983). Match amical face au Barça, Anderlecht accrochait le nul 1-1. 🟣âšȘ pic.twitter.com/i7tWOCoA30 — Retro Jupiler Pro League (@retroJPL) December 25, 2024

Pour l'éternité

"On voulait marquer le coup avec un match de gala. Je connaissais bien le manager du Barca, je lui avais soumis l'idée. C'est comme ça que Diego Maradona a débarqué quelques semaines plus tard pour jouer" se souvenait Mister Michel, interrogé par La Dernière Heure il y a quatre ans, à l'occasion de la disparition de Maradona.

Sur la photo ci-dessus, utilisée au Lotto Park pour rendre hommage à El Pibe de Oro, on voit d'ailleurs Morten Olsen, Luka Peruzovic et René Vandereycken faire tout leur possible pour tenter de contenir leur adversaire du jour.

Un génie en croisant un autre, il s'agissait également du tout premier match d'Enzo Scifo avec l'équipe première dans le camp du Sporting.