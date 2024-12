Vers un coup de tonnerre à Liverpool ? "Nous sommes loin d'une prolongation"

Mohamed Salah a encore été impressionnant ce dimanche lors de la large victoire des Reds à West Ham. L'Egyptien est probablement le meilleur joueur d'Angleterre en ce moment, mais restera-t-il à Liverpool ?

À 32 ans, Mo Salah est dans la forme de sa vie : en 18 matchs de Premier League, il a inscrit 17 buts et délivré 13 passes décisives. L'Egyptien est en mission pour aller chercher le titre en championnat et, peut-être, un Ballon d'Or avant la fin de sa carrière maintenant que l'ère de domination du duo Messi-Ronaldo est terminée.

Mais restera-t-il à Liverpool après cette saison ? Salah arrive en fin de contrat en juin prochain, et les discussions concernant une prolongation semblent au point mort. C'est du moins ce que le joueur lui-même a révélé à Sky Sports après sa prestation XXL contre West Ham ce dimanche (un but, deux assists).

"Je ne veux pas dire quelque chose dans les médias qui fasse trop parler les gens, mais nous sommes actuellement loin d'une prolongation", a concédé Mohamed Salah. "Rien n'a vraiment évolué. Je suis concentré sur l'équipe, j'espère gagner la Premier League".

Salah ne cherche pas la polémique et ne veut pas non plus aller au clash avec Liverpool, mais sa situation est bien sûr problématique : en cas de non-prolongation, il partirait... gratuit, ce qui, pour un joueur de sa stature, est toujours un coup dur.

"J'essaie juste de prendre du plaisir. J'ai toujours faim de trophées et j'espère gagner le championnat avec Liverpool. Nous devons rester humbles et continuer à travailler", s'est contenté de conclure l'Egyptien, dont le dossier agitera encore l'Angleterre.