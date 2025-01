Les retours d'Arabie Saoudite commencent : une sensation de Ligue 1 revient en France

Seko Fofana est de retour en France. Après une pige lucrative en Arabie Saoudite, l'ancien du Racing Lens a signé au Stade Rennais.

Après avoir contribué à l'excellente période du Racing Lens qui a terminé deuxième à un point seulement du PSG il y a un an et demi, Seko Fofana en avait déçu plus d'un en optant pour l'Arabie Saoudite, signant à Al-Nassr.

Devenu coéquipier de Cristiano Ronaldo en D1 saoudienne, Fofana avait ensuite été prêté à Al-Etiffaq l'année passée. De retour de prêt, il souhaitait désormais se relancer en Ligue 1, et c'est chose faite : le Stade Rennais a annoncé sa signature, contre 20 millions d'euros.

L'international ivoirien (22 caps) a signé en Bretagne jusqu'en 2029. Un gros coup pour Rennes qui n'est que 13e au classement et veut absolument corriger cela en 2025 et s'éloigner de la zone rouge.

Vainqueur de la CAN en 2023, Seko Fofana avait disputé 112 matchs avec le Racing Lens avant son départ pour l'Arabie Saoudite. Au Moyen Orient, l'ancien jeune talent de Manchester City aura disputé 19 matchs pour Al-Nassr et 29 cette saison pour Al-Etiffaq.