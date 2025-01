Signe d'un départ ? Johan Bakayoko a un nouveau concurrent au PSV Eindhoven

À chaque mercato, on évoque un départ potentiel de Johan Bakayoko du PSV Eindhoven, et cet hiver ne fera pas exception. D'autant plus qu'un concurrent est venu renforcer le club néerlandais.

Le PSV Eindhoven a annoncé ce jeudi soir l'arrivée d'Esmir Bajraktarevic (19 ans), attaquant bosnien qui arrive du New England Revolution (MLS). Il s'est engagé avec le leader du championnat néerlandais jusqu'en 2029. "Nous suivons Esmir depuis janvier de l'année dernière", a déclaré le directeur du PSV, Earnest Stewart. "C'est un gaucher que nous avons recruté pour évoluer sur le flanc droit. Il est très adroit au ballon, a un bon centre, est fort dans les duels et peut marquer lui-même", détaille-t-il. Bajraktarevic, né aux USA, a joué pour l'équipe nationale américaine début 2024 mais a finalement changé d'avis et est devenu international bosnien en septembre dernier. De manière prémonitoire peut-être, il faisait ses débuts... à Eindhoven, face aux Pays-Bas. Une défaite 5-2, mais une passe décisive pour Esmir Bajraktarevic, qui a ensuite cumulé 6 caps avec la Bosnie-Herzégovine. Il connaît donc déjà un peu Eindhoven, et arrivera pour s'imposer au plus vite, lui qui a joué 57 matchs avec le New England Revolution et inscrit 5 buts. Pour Johan Bakayoko, c'est un nouveau concurrent, qui remplace Hirving Lozano parti au San Diego FC. Le Diable Rouge se retrouvera un peu mis sous pression, car il est resté sur le banc lors des deux derniers matchs de l'année pour le PSV Eindhoven...