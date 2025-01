Pep Guardiola s'agace de la situation autour de Kevin De Bruyne : "Ce ne sont pas mes affaires !"

Kevin De Bruyne sera en fin de contrat au terme de la saison à Manchester City et n'a pas encore prolongé. En conférence de presse, Pep Guardiola s'est agacé des questions récurrentes concernant l'avenir du Diable Rouge.

En Angleterre, la trêve hivernale n'existe pas. Manchester City affrontera West-Ham ce samedi, six jours après sa victoire sur la pelouse de Leicester pour ponctuer 2024.

Un succès chez les Foxes lors duquel Kevin De Bruyne était titulaire et a joué les nonante minutes. Une bonne nouvelle après ses récents pépins physiques.

En fin de contrat au terme de la saison, le Diable Rouge n'a toujours pas prolongé son contrat dans le nord de l'Angleterre, et les rumeurs autour de sa situation vont bon train. Va-t-il partir pour la MLS, le Moyen-Orient, ou finira-t-il par prolonger ?

Pep Guardiola en a marre des questions concernant Kevin De Bruyne

Chaque semaine, Pep Guardiola est interrogé à ce sujet, en conférence de presse, et l'entraîneur espagnol en a assez. Il n'a pas manqué de le faire savoir, ce vendredi, si l'on croit les propos retranscris par Sky Sports.

"Ce ne sont pas mes affaires, ce n'est pas à moi de m'occuper de sa prolongation de contrat. J'ai déjà dit que lorsqu'il est en forme et joue régulièrement, il est essentiel pour nous. Sa prolongation dépendra de ses performances, de son âge et d'autres facteurs. Je pense que le club doit y réfléchir attentivement", a-t-il lancé. En espérant probablement ne plus avoir à répondre à cette question, même si ça semble compromis.