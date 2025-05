Kevin De Bruyne dans le viseur du Napoli : la rumeur prend forme

Ce mercredi, Sky Sport révélait que le Napoli voudrait recruter Kevin De Bruyne. Liverpool avait également été cité. Ces informations semblaient être à prendre avec de grosses pincettes.

Sauf qu'à en croire le journaliste belge, Sacha Tavolieri, un intérêt concret existerait réellement. En effet, l'agent du Diable Rouge aurait rencontré le directeur sportif du Napoli, Giovanni Manna.

Le milieu belge serait même positif à l'idée de rejoindre le club italien. Il en aurait discuté avec Dries Mertens et Romelu Lukaku et ne fermerait pour le moment pas la porte.

Une première offre devrait être formulée par l'équipe de Big Rom la semaine prochaine. Cette affaire sera donc à suivre de près dans les jours à venir.

🇧🇪 Kevin De Bruyne’s representatives met Napoli’s sports director Giovanni Manna last week as called by @DiMarzio. De Bruyne’s keen on joining Italy after positive feedbacks with his Belgian teammates with Belgian Red Devil, Romelu Lukaku & Dries Mertens. Napoli’s supposed to… pic.twitter.com/VidSuxaCZZ