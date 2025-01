Officiel : le leader de JPL se renforce avec un jeune latéral gauche prometteur

Genk s'est renforcé avec Yaimar Medina. L'Equatorien de 20 ans a été transféré définitivement de l'Independiente del Valle et a signé pour 4,5 ans avec le leader de Jupiler Pro League.

L'équipe de Thorsten Fink souhaitait depuis un certain temps se renforcer au poste d'arrière gauche, où Joris Kayembe avait peu de concurrence jusqu'ici.

Le club s'est désormais renforcé avec Medina. Entre-temps, l'Equatorien est également devenu international. Avec son ancienne équipe, le latéral gauche a délivré trois passes décisives et marqué quatre buts lors des 15 derniers matches.

"Trois de ses quatre buts ont été marqués sur des coups francs directs. Sa puissance de frappe est l'une de ses plus grandes armes. Plusieurs grands clubs suivaient également le joueur, mais l'Equatorien a choisi Genk comme prochaine étape de sa carrière prometteuse", a décrit le Racing dans son communiqué.

Fraîchement qualifié en coupe de Belgique, Genk, qui sera opposé à Bruges en demie, accueillera OHL en JPL ce week-end.

